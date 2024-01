Tiro a volo | 5 azzurri in raduno a Laterina in vista dell' esordio stagionale in Coppa del mondo

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. - (Adnkronos) - Il Direttore Tecnico Nazionaleo Skeet Andrea Benelli ha convocato al Tavgliche il prossimo 26 gennaio partiranno alla volta de Il Cairo (EGY) per partecipare alla Prima Prova didelISSFa stagione agonistica internazionale 2024. Tre giorni di lavoro intensivo in pedana a cui ci aggiungono sessioni pomeridiane in palestra con il Preparatore Atleticoe Squadre Azzurre Fabio Partigiani. A disposizione del Tecnico fiorentino, Campione Olimpico ad Atene 2004, ci sono Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) e Martina Maruzzo ...

La rapidità che lo ha reso per anni un'arma letale lo affligge anche al, dove alterna buone e ... Quelli con Wiseman e Poole, talenti che non hanno spiccato il, non sono stati addii dolorosi. ...... da un tocco di prima e da una meravigliosa conclusione alfinita esattamente all'incrocio dei ... stessa cosa in casa del Benfica, anche se però ilda fuori è arrivato dopo un passaggio basso ...In vista della ripartenza della stagione 2024 del tiro a volo internazionale, che culminerà nelle Olimpiadi di Parigi 2024, l'Italia dello skeet, a cui manca ancora un pass al maschile per completare ...La nazionale italiana di tiro a volo è al lavoro con l'obiettivo di arrivare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 al gran completo, inseguendo ...