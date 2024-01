The Gunman è basato su una storia vera? Come finisce? Trama e finale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “The”, diretto da Pierre Morel nel 2015, è un thriller d’azione com Sean Penn, Idris Elba e Javier Bardem. Lasi sviluppa intorno all’ex sicario Jim Terrier che, dopo una fuga dal Congo, si imbarca in una riflessione sulla sua vita, investigando a Londra per scoprire chi stia cercando di ucciderlo. Nel corso di questo viaggio, si scontra nuovamente con una donna che ha segnato il suo passato. Ladi TheLasi apre nel 2006, quando Jim Terrier, un mercenario di operazioni segrete, si trova in Congo. Durante questa missione, si innamora di Annie, una dottoressa inglese. Tuttavia, la sua squadra viene incaricata di eliminare un ministro, mettendo Jim nella difficile posizione di dover compiere l’omicidio. Dopo aver portato a termine la sua missione, Jim è costretto a ...

Mondocane: Il Trailer Ufficiale del Film - HD(Azione, Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Pierre Morel, con Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray ...FILM Su Rai 4 dalle 21.10. Jim Terrier è un mercenario internazionale che ha operato in diverse zone pericolose del mondo. Dopo aver ucciso un ministro congolese, è costretto a sparire e a ...Come finisce The Gunman film 2015. The Gunman trama e finale spiegazione del film con Sean Penn e Jasmine Trinca ...Sean Penn è un agente speciale in "Gunman" in onda stasera su Rai 4. La trama del film con protagonisti anche Javier Bardem e Mark Rylance.