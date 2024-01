The Gunman come finisce il film con Sean Penn | spiegazione finale

FILM Su Rai 4 dalle 21.10. Jim Terrier è un mercenario internazionale che ha operato in diverse zone pericolose del mondo. Dopo aver ucciso un ministro congolese, è costretto a sparire e a ..., a 24 - year - old student in world history at Charles University, also killed himself aftershooting spree in central Prague. He first killed his father in their family home in...