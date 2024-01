The Brothers Sun | un melting pot di generi che funziona

The Brothers Sun : la serie di Netflix con Michelle Yeoh è un mix di azione e ironia Seguendo le orme del film pluripremiato all'Oscar Everything Everywhere All at Once, la nuova serie di Netflix descrive il mondo criminale asiatico ... (vanityfair)

The Brothers Sun - la recensione : dalla Cina con furore La recensione di The Brothers Sun, dramedy action familiare dal sapore orientale con Michelle Yeoh, in streaming su Netflix e già in Top 10, dove ... (movieplayer)

The Brothers Sun si muove tra famiglia - mafia e pasticceria La serie Netflix con Michelle Yeoh cerca - per lo più efficacemente - di conciliare due anime: quella della commedia familiare e quella della storia ... (wired)

The Brothers Sun come finisce : spiegazione finale e stagione 2 Dal 4 gennaio 2024 è disponibile su Netflix The Brothers Sun. Si tratta della serie TV con Michelle Yeoh, che vede protagonista la famiglia Sun. La ... (latuafonte)