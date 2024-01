Tfa sostegno IX ciclo | requisiti di accesso Saranno ancora sufficienti i 24 CFU o serviranno i 30 e 60 dei nuovi percorsi? VIDEO

Sulagli alunni disabili qualcosa si muove: Il Ministero dell'università e della ricerca a dicembre ha dato avvio alle operazioni utili allo svolgimento del IX cicloper l'anno accademico 2023/24 e per il quale sono destinati 13.065 posti, come stabilito dal contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia. Come conferma la stampa specializzata, ...Se sul fronte specializzazione docenti si sta predisponendo il necessario per far partire il nuovo ciclo die per quanto riguarda le immissioni in ruolo si punta anche sul nuovo concorso ...Non dovrebbero esserci ostacoli all'inserimento con riserva nella prima fascia Gps per gli specializzandi del TFA sostegno VIII ciclo.Nuova ordinanza del Consiglio di Stato in merito all'accesso al TFA sostegno e al requisito dei 24 Crediti Formativi Universitari.