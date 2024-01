Testata al volto durante lite | è in fin di vita | 44enne arrestato per tentato omicidio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 46enne di Cellole, nel Casertano, è ricoverato in fin diin ospedale dopo essere stato violentemente aggredito da un uomo di 44 anni, che è statodai carabinieri per. L’aggressione, secondo quanto emerso dall’analisi delle immagini delle telecamere a circuito chiuso di alcuni esercizi commerciali di via Freda a Cellole, dove è avvenuto il fatto, hanno mostrato come il, nel corso del litigio, avesse colpito prima con schiaffi e pugni e poi con unaalil 46enne che, caduto a terra, è rimasto privo di sensi. La vittima è stata poi soccorsa dal 118, che l’ha condotto in ospedale a Sessa Aurunca, mentre l’aggressore è finito al carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo proviene da ...