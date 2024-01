Terremoto giudiziario nel Pd | in manette 4 big tra Campania |  Puglia e Calabria

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Undici le persone indagate per gli appalti del Rione Terra. Arrestati anche l'ex sindaco del Partito democratico di Pozzuoli Figliolia e il dirigente Oddati

Un vero e proprio. L'EPICENTRO MADRILENO Il sisma SuperLeague si origina nell'aula del ... Sin dalla sua nascita dunque i promotori del progetto si dotarono di uno ' scudo' la cui ......con Tusk sono stati spogliati del mandato parlamentare " è uno degli effetti di questo. ... Era molto temuta la sentenza di questo giovedì della corte suprema polacca (il sistema...Undici misure cautelari a Pozzuoli per gli appalti del Rione Terra: in manette l’ex dirigente nazionale Pd Oddati e l’ex sindaco Figliolia ...Undici le persone indagate per gli appalti del Rione Terra. Arrestati anche l'ex sindaco del Partito democratico di Pozzuoli Figliolia e il dirigente Oddati ...