Terra Amara Anticipazioni Oggi 15 01 | Hakan pronto a danneggiare la reputazione degli Yaman

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – ... (bubinoblog)

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful,e La Promessa , che andranno in onda oggi, 15 gennaio 2024 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in ...Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico ...In diretta competizione con le indagini del Commissario siciliano c’è la soap turca Terra Amara, che attrae sempre gran parte dei telespettatori, appassionati delle vicende dei protagonisti. Sul NOVE ...In arrivo un'altra settimana ricca di avvenimenti imperdibili. Dopo la morte inaspettata di Fekeli, i protagonisti della soap cercano di scoprire la verità.