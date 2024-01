Tennis | Bertolucci | ' Djokovic logico favorito a Melbourne | semifinale con Sinner non scontata' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - "Sento da più parti che sialatrasin in qualche modo. Niente di più sbagliato lo sport non funziona così, devono vincere ancora 4 partite a testa e non c'è niente di sicuro. Avranno avversari pronti a dare tutto per fermarli e ci sono incognite legate alla forma fisica visto che è il primo torneo importante dell'anno. Sono i due favoriti ma andiamoci piano". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo, in merito all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, iniziata ieri a. "Novakha vinto 10 volte 'Down Under' ed è ilma non dimentichiamoci che ha 36 anni e ogni ...