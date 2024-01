Tennis | Australian Open Haddad Maia al secondo turno | fuori Osaka

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'ex numero uno cede in due set alla francese Garcia MELBOURNE (AUSTRALIA) - Beatriz, testa di serie numero 10, approda aldeglidopo aver sconfitto Linda ...

Prima pausa forzata per la programmazione di Sky Sport Tennis da quando ha acquisito in esclusiva i tornei del circuito ATP e WTA dal 2024 al 2028. ... (sportintv.eu)

Il primo a tuonare contro gli haters è stato Bertolucci con un accorato post su X: "Leggo vergognosi commenti su Berrettini . Lui è in grado di ... (247.libero)

Alla scoperta del tennista Roma no Flavio Cobolli , fresco della vittoria al primo match all’ Australian Open . Il tennista Flavio Cobolli agli ... (ilcorrieredellacitta)

L'ex numero uno cede in due set alla francese Garcia MELBOURNE (AUSTRALIA) - Beatriz Haddad Maia , testa di serie numero 10, approda al secondo ... (ilgiornaleditalia)

Viktorija Golubic (WTA 85) ha raggiunto per la prima volta in carriera il secondo turno degliOpen. La zurighese ci riuscita battendo 7 - 6 (7/4) 1 - 6 6 - 1 la russa Veronika Kudermetova ...Matteo Berrettini abbandona l'Open segnato da un nuovo infortunio, iniziando la stagione 2024 nello stesso calvario che ...L '11 luglio del 2021 è stato un giorno storico per il...