Tenerife Challenger 1 | cominciato il tabellone principale

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Prosegue il programma del1, tra le sfide decisive deldi qualificazione e i primi incontri del main draw. Sui campi dell’Abama Tennis Academy, Samuel Vincent Ruggeri ha vinto il derby tricolore contro Lorenzo Giustino (6-2 6-3), guadagnando il pass per ildell’ATP100, primo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria (gli altri due75 si disputeranno complessivamente dal 18 febbraio al 3 marzo). Nel match più atteso di lunedì 15 gennaio, Brandon Nakashima ha sconfitto la wild card Martín Landaluce per 6-2 2-6 7-6(1) in una sfida senza esclusioni di colpi. Nulla da fare per Franco Agamenone, eliminato al primo turno dal lituano ex numero 50 ATP, Ricardas Berankis. Fognini ...