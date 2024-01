Ten Hag | «Sancho dovrà scusarsi per poter tornare al Manchester United»

MANCHESTER (Inghilterra) - Il 2024 in Premier League di Manchester United e Tottenham si apre con un pareggio ad Old Trafford nel big match del 21° turno. Un punto a testa pere Postecoglou al termine di una gara molto combattuta terminata 2 - 2 con la rete decisiva firmata dall'ex Juventus Bentancur. In classifica gli Spurs salgono a quota 40 restando al quinto ...Jadon Sancho è tornato al Borussia Dortmund . L'inglese, in rotta con Erik, ha deciso di ritornare nel club in cui è esploso per ritrovare minuti e condizione. Del suo ritorno in Bundesliga ne ha parlato proprio l'allenatore olandese, che ha anche svelato cosa dovrà ...Le incomprensioni fra Erik Ten Hag e Jadon Sancho non smettono di far discutere. Il tecnico del Manchester United è tornato a parlarne in un'intervista rilasciata a Sky Sport sottolineando come il gio ...L'allenatore del Manchester ha parlato dell'attaccante inglese tornato al Borussia: indicazione chiara in vista del futuro ...