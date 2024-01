Temptation Island | Gabriela Chieffo | “Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Non so se torneranno insieme ma…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 gennaio 2024)a Giuseppe Ferrara, sono uno delle coppie che più ha fatto discutere di questa ultima edizione di. All’interno del villaggio dei sentimenti, i due ragazzi, hanno messo a dura prova il loro sentimento e ne sono usciti più forti che mai. Ad oggi infatti stanno programmando il loro matrimonio che, come più volte affermato, si organizzerà in un santuario a Pompei. In una recente intervista a Tag24 però l’influencer ha anche parlato di come è cambiato il suo rapporto con Giuseppe, in primis anche di come è riuscita a perdonare il tradimento. Ecco cosa ha svelato: Non c’è un modo per perdonare un tradimento, è difficile tanto. Io per il forte sentimento ho dato un’ultima occasione: cosa avrei perso a provarci per l’ultima volta? Nel caso sbagliasse ancora non ha ...