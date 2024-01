Telepass a misura di donne e madri | l’esperienza di Rosa Morgano | responsabile marketing e customer value manager

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Raccontare il mondo del lavoro al femminile è sempre un’impresa assai complessa. Le sfumature sono molte e variegate, così come le implicazioni. Spesso, a fare notizia sono le storie in chiaroscuro, che lasciano poco spazio alla speranza. Eppure, l’Italia custodisce realtà aziendali che hanno saputo fare della valorizzazione del ruolo donna un punto di forza.– società del Gruppo Mundys che è presente in 24 paesi e opera a livello internazionale nell’ambito delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e integrata – ha fatto della mobilità, senza interruzioni e ostacoli, il proprio business, dando vita a un sistema integrato di servizi in ambito urbano ed extraurbano per offrire alle persone la possibilità di muoversi liberamente e senza ostacoli. Anche, ma non solo per questo, rientra di diritto in questa categoria e, a tutti gli effetti, può esserne ...