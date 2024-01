Teatro Mulino Pacifico | ‘Arturo’ è il settimo appuntamento di “Obiettivo T”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 19 gennaio, alle ore 20.30, tornerà ad aprirsi il sipario alper ildi “T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione. La rassegna prosegue il suo percorso con Arturo, uno spettacolo prodotto da Florian Metae Rueda/Habitas, scritto e diretto da Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. “Arturo è un accadimento, un incontro: nasce da una storia personale e autobiografica. Indaga il rapporto con il padre e con la perdita del padre. Trasforma l’autobiografia in atto creativo con l’intento di rendere una memoria privata ...

Venerdì 19 gennaio, alle ore 20.30, tornerà ad aprirsi il sipario al Teatro Mulino Pacifico per il settimo appuntamento di "Obiettivo T", storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia ...COSTIGLIOLE D'ASTI - Riparte la Mezza Stagione di Costigliole e lo fa con un testo contemporaneo e folle che parla di dinamiche familiari e ...