Taylor Swift | cosa c' entra con le elezioni europee

Le iconiche labbra rosse, l’eyeliner affilato, gli ombretti sparkling: qualunque sia il make-up sfoggiato da Taylor Swift , genera dipendenza. Per i ... (diredonna)

Tra gli stivali e la borsa di lusso, la cantante sfoggia un abito verde di velluto griffato Little Lies, brand scozzese indipendente. Un look chic, ... (vanityfair)

L’ossessione dei media USA per la sessualità di Taylor Swift é (per l’ennesima volta) misoginia

La scorsa settimana il New York Times ha deciso di pubblicare un articolo poco gradito “Look What We Made Taylor Swift Do” riguardo la sessualità di ... (metropolitanmagazine)