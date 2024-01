Tarchi | “La sinistra è in crisi d’identità E sul centrodestra…”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il politologo Marcoin un’intervista a ‘La Verità’ si sofferma su diversi temi e lancia anche un chiaro messaggio al premier Meloni. Marco, politologo, in un’intervista a La Verità si sofferma sullo scontro tra maggioranza e opposizioni. In particolare il professore ribadisce che “il fascismo è un’arma spuntata, che non fa più alcun effetto per chi non ha un interesse ai fatti politici. Però diciamo che serve assolutamente alla“.sul governo e sulla– Notizie.com – © Ansa“Da decenni il tema dell’antifascismo viene monopolizzato – spiega ancor il politologo – ravviva almeno in parte la carica identitaria della. Prova così a controbilanciare lo scoramento dovuto soprattutto alla perdita di gran parte dei precedenti riferimenti ...

Il politologo: "Lane fa uso solo perché è in crisi di identità. Giorgia Meloni personalizza lo scontro con Elly Schlein per trattenere chi è deluso dalla sua politica estera. Il meno affidabile degli alleati è ...Lo stesso giorno, una disamina dello studioso Marcospiegava che no, "Salvimaio non è ... consapevolezza delle mire espansionistiche del leader del Carroccio e della debolezza della. ...Marco Revelli, per Giorgia Meloni la questione morale non esiste. Sostiene che nessuno si scandalizzi quando inchieste e imbarazzi colpiscono la sinistra. È vero È una delle tante bugie che ha semina ...Adesso è l'orco, il nemico da abbattere, il Cazzaro verde (per citare l'insulto brevettato da Travaglio). Ma c'era un tempo - non troppo lontano - in cui sulle pagine del Fatto Quotidiano le critiche ...