Taranto | 29 arresti per associazione di tipo mafioso e voto di scambio

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato ... (noinotizie)

... dei Comandi Provinciali di Bari, Lecce,e Brindisi e della Sezione Aerea di Bari, hanno ...applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 29 soggetti (26 in carcere e 3 agli...Ai domiciliari Gliai domiciliari riguardano due collaboratori dell'imprenditore Musella: ... anche lui del Partito Democratico, candidato alla segreteria Provinciale Pd di, ex ...Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico. In particolare, ...Undici arresti, tra esponenti politici, amministratori locali e imprenditori, per gli appalti al Rione Terra di Pozzuoli nell'ambito di un'inchiesta condotta ...