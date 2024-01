...2024 l'abolizione del reddito di cittadinanza attuata dal Governo Meloni Se ne parla a "", l'approfondimento di seconda serata condotto da Luisella Costamagna, in onda lunedì 15 gennaio00.... Cherry Bubblegum (Gomma da Masticare alla Ciliegia), Mango, Slay Lemonade (Elimina Limonata),...proteste della moglie, Randy replica " It's not big deal " (non è 'sto granché). La donna ...Programmi tv / “Tango”, alle 00.15 su Rai 2: ospiti e anticipazioni di martedì 16 gennaio 2024 Programmi tv / “Enricomincio da me”, alle 21.20 su Rai 2 lo show di Brignano: ospiti e anticipazioni di ...Presentato a Palazzo Isimbardi il report annuale a cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Città metropolitana con una analisi dei dati dal gennaio 2022 al primo semestre 2023 e un focus sui ...