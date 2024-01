Tangenti | auto e vacanze | in carcere l’ex capo segreteria del Pd

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen – Questa mattina sono state eseguite ben undici misure cautelari dalla Procura di Napoli in relazione ad alcune indagini su episodi di corruzione e appalti irregolari avvenuti nella zona di Pozzuoli, comune dell’area urbana delluogo campano. Tra le personalità colpite dalle misure spicca il nome deldelladel Partito democratico Nicola Oddati, ricordato anche per essere stato a lungo il braccio destro di Nicola Zingaretti. Oddati attualmente era impiegato, su nomina diretta del governatore Vincenzo De Luca, all’interno dello staff della Regione Campania con il compito di curare i rapporti istituzionali tra l’ente e la Conferenza delle Regioni. Oddati inper gli appalti del Rione Terra Oltre al già citato Oddati, destinatario di un ordine di ...

