Tajani | “Su regionali troveremo sintesi Io alle Europee? Vedremo”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Sulle"sono certo che alla fine si farà una" con Meloni e Salvini, quanto a una mia candidatura"non ho nessun problema" ma "la campagna elettorale rischia di distogliere il mio impegno dall'attività di governo". Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonioai microfoni di Rtl 102.5 dove ha parlato anche di fisco e, ovviamente della situazione in Medio Oriente e Ucraina. In Sardegna "noi non abbiamo da proporre un candidato, difendiamo e confermiamo la fiducia" ai governatori di Fi in Basilicata e Piemonte, Vito Bardi e Alberto Cirio che "hanno lavorato bene e sono i migliori candidati possibili", in Sardegna "è una scelta che devono fare Lega e Fdi. Noi – assicura – vogliamo coesione e sono certo che ...