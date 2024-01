Taiwan | Usa | «Impegno solido» Cina | «No a scambi con Washington» Nauru tronca le relazioni con Taipei

Le potenziali tensioni con la Cina sulla questione- che potrebbe coinvolgere anche gliin difesa di Taipei in caso di attacco militare - hanno ricordato che quest'anno la geopolitica ...9.10 Delegazione, Lai "grato" Il presidente eletto di,William Lai, ha ringraziato Washington per il sostegno alla democrazia dell'isola. Incontrando la delegazionenon ufficiale in visita post -...Since becoming a member of the Acclime group in October 2022, OCRA has been putting initiatives in place to expand its business footprint and better serve its global clientele. Today, Acclime is ...Borse positive in Asia e Pacifico, fiducia su taglio tassi Fed. Tokyo +0,91%, Shanghai +0,15%, Taiwan +0,19%. Wall Street chiusa per festività.