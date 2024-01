Taiwan resterà il principale punto di attrito tra Usa e Cina Ecco perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una delegazione statunitense di alto livello, composta da ex alti funzionari, è arrivata a Taipei, “mettendo alla prova la moderazione dellanella sua risposta alle elezioni presidenziali del vicino democratico”, per dirla come il Financial Times, che giovedì scorso aveva fatto lo scoop sul viaggio. Soprattutto, mette alla prova la gestione incrociata del dossier, che è ormai ilditra Washington e Pechino. E lo dimostra anche l’attenzione con cui le due potenze hanno scelto le parole per trattarlo — selezionate con cura per non alterare questo clima di comunicazione in corso. Sabato,ha eletto Lai Ching-te presidente, dando al Partito Democratico Progressista (Dpp) un terzo mandato. Situazione senza precedenti, con il partito attualmente più autonomista che da 12 ...