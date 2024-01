Svizzera | Davos | al via 54ma edizione del WEF Annual Meeting 2

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 14 gennaio 2024, mostra la veduta esterna del Centro congressi del World Economic Forum (WEF)2024 a. A tema “Ricostruire la fiducia”, ladell’evento e’ in corso qui da oggi 15 gennaio fino al 19. I temi principali del forum spaziano dal raggiungimento della sicurezza e della cooperazione in un mondo diviso, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita per una nuova era, fino a una strategia a lungo termine per il clima, la natura e l’energia. (Xin) Agenzia Xinhua

... luned , attorno a Palazzo federale per l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del premier cinese, Li Qiang, entrambi attesi anche al Forum economico mondiale di(GR). Piazza ...Sull'ormai famigerato World Economic Forum dialeggiano da molti anni diffidenze, dietrologie, veri e propri complottismi. Sono in molti a credere che in questa località, che ogni anno ospita decine di capi di Stato e centinaia di ...Oggi partiamo dal gelo (in tutti i sensi) dell’Iowa, dove con le primarie repubblicane inizia ufficialmente la nuova corsa alla Casa Bianca. La newsletter corre sulla scia dell’attualità (Taiwan, Gaza ...La direttrice dell'Fmi ha affermato che l'intelligenza artificiale influenzerà il 60 per cento dei posti di lavoro nelle economie avanzate.