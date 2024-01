Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | elenco interpelli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

...in lingua straniera è stata riconosciuta la validità di diplomi ottenuti sia instraniere ...- 48/A - 49) nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato e nell'assegnazione delleNei giorni scorsi il Ministero ha dato indicazioni alleper favorire i pagamenti che avverranno nei prossimi giorni. Sull'argomento pagamentibrevi, come spiegato in precedenza , ...