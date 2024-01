Supplenze da GaE e GPS 2023-24 | i bollettini aggiornati

Qualora una supplenza breve si trasformi, entro il 31 dicembre, in una al 30/06 o al 31/08, la stessa va assegnata da/GPS e, in subordine, dalle GI riscorrendole nuovamente.Le tipologie di supplenza, ai sensi dell'art. 2/4 dell' OM 112/2022 , sono le seguenti: a)annuali per la copertura ...anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 dae GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio, ...A dispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che hanno letteralmente dato i numeri, le nomine da GPS per le supplenze 2023/24 son partite martedì 22 agosto, un giorno dopo le nostre previsioni. Gl ...Nel 2024, oltre all'aggiornamento delle Gps, si attende anche l'aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento (Gae).