Supersex | online il trailer della serie Netflix su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una dellepiù attesestagione è sicuramente, laliberamente ispirata alla vitapornostar, che sarà presentata in anteprima mondiale al Festival di Berlino e uscirà il 6 marzo sullo streamer. E per la nostra felicità, è stato rilasciato un nuovo. “Ogni potere è un enigma. Può darti la luce o gettarti nell’oscurità. Ma ogni esistenza vissuta al massimo ha sempre un prezzo da pagare”, dice una voce fuori campo nel teaser mentreviene bombardato da fan e paparazzi. Lasappiamo che racconterà come “Tano – un semplice ragazzo di Ortona una piccola città del centro Italia – è diventato ...

Al tempo dei video, delle chat, delle app di incontri, di tutto quello che ogni giorno ci ... la cui vita ha ispirato la serie tvcon Alessandro Borghi, in uscita su Netflix a marzo. A ...Al tempo dei video, delle chat, delle app di incontri, di tutto quello che ogni giorno ci ... la cui vita ha ispirato la serie tvcon Alessandro Borghi, in uscita su Netflix a marzo. A ...«Ogni potere è un enigma. Ti può dare la luce. O gettare nell’ombra. Ma ogni esistenza vissuta fino in fondo ha sempre un prezzo da pagare», inizia così ...Netflix ha condiviso online il teaser trailer di Supersex, serie in cui Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi.