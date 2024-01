Supercoppa italiana e Riad diventa la capitale del mercato | tutte le trattative calde in Arabia

Il Napoli è arrivato a Riyad per disputare la Supercoppa Italiana : grande accoglienza in hotel, la squadra è carica e motivata per affrontare la ... (napolipiu)

2024-01-10 18:18:05 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: I tifosi ... (justcalcio)

Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la straordinaria vittoria in casa del Monza. Ecco il programma per la ripresa degli ... (inter-news)

... il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, presenta il prossimo appuntamento a Riyadh dove Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio si contenderanno la. ic/glb/mrv, ultime notizie : la Fiorentina è appena partita in direzione Riad, Arabia Saudita! La formazione viola è stata impegnata ieri contro l'Udinese e solo nella mattinata di oggi ...In questi minuti la Fiorentina è in partenza per Riyad dove disputerà la Supercoppa Italiana. I viola affronteranno in semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20:00(ore ...Novanta minuti, o forse anche di più, contro la Fiorentina giovedì per giocarsi la semifinale della Supercoppa Italiana. Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo la vittoria nel derby con ...