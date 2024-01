Supercoppa | il logo della Regione Lazio sulle maglie dei biancocelesti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Si scaldano i motori per laitaliana 2024 che si disputerà, nel formato delle final four, a Riad, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. Igiocheranno in semifinale venerdì contro l’Inter, all’indomani dell’altra sfida che vedrà in campo il Napoli e la Fiorentina. Per l’evento i giocatoriindosseranno la maglia ufficiale sulla quale apparirà il brand visit.com ,il portale di promozione del territorio regionale. Proprio in occasione di questo importante appuntamento è stata infatti rinnovata la partnership tra lae il club biancoceleste. Una iniziativa che, secondo il consigliere regionale Mario Luciano Crea (Lista Rocca), presidentecommissione Sport e Turismo, si colloca ...

...centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che assisteranno alla final four di... La promozione del territorio regionale non solo attraverso ilstampato sulle maglie, ma anche ...... garantirà la visibilità delvisitlazio.com nelle foto ufficiali della squadra e dei singoli calciatori per l'eventoItaliana e garantirà la visibilità delvisitlazio.com durante ...Si scaldano i motori per la Supercoppa italiana 2024 che si disputerà, nel formato delle final four, a Riad, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. I biancocelesti giocheranno in semifinale venerdì ...Come sarà il clima e la temperatura a Riad durante gli incontri di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli in Supercoppa.