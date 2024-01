Supercoppa | il logo della Regione Lazio sulle maglie dei biancocelesti

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Si scaldano i motori per laitaliana 2024 che si disputerà, nel formato delle final four, a Riad, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. Igiocheranno in semifinale venerdì contro l'Inter, all'indomani dell'altra sfida che vedrà in campo il Napoli e la Fiorentina. Per l'evento i giocatori