Supercoppa | gli arbitri delle semifinali | Inter-Lazio a Marchetti | Napoli-Fiorentina a La Penna

Il Napoli è arrivato a Riyad per disputare la Supercoppa Italiana : grande accoglienza in hotel, la squadra è carica e motivata per affrontare la ... (napolipiu)

Giovedì in programma Napoli - Fiorentina, venerdì Inter - Lazio ROMA - Designatiarbitri delle due semifinali dellaItaliana in programma a Riyadh. Federico La Penna della sezione di Roma dirigerà giovedì 18 alle 20 italiane Napoli - Fiorentina, coadiuvato dagli ...... come vediamo nella tabella sotto, si tratta di un'ipotesi molto probabile peroperatori. COS'È ... Leggi ancheItaliana, pronostico e quote delle Final Four di Riyad Leggi i commenti ...L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana, in programma tra giovedì 18 e venerdì 19. Napoli-Fiorentina, giovedì ore 20, è stata assegnata a La Penna. Assist ...La Supercoppa della discordia, di chi "prende i soldi e scappa" da una parte e di chi la vede come un obiettivo raggiunto e un motivo d'orgoglio. Il calendario è congestionato ...