Supercoppa e Riyad diventa la capitale del mercato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dimenticate gli alberghi milanesi, il calciosi sposta in Arabia Saudita. Con laitaliana che scalda i motori, col suo nuovo format, e ben 4 squadre pronte a contendersela a, c’è da scommettere che la città dove gioca l‘Al-Nassr diventi il nuovo punto nevralgico delle trattative nostrane, almeno per qualche giorno. Il rinnovato torneo scatta giovedì 18 e vede in campo le vincenti di Serie A e Coppa Italia e le rispettive seconde. Calcio.com e Terzotemponapoli.com presentano il nuovo format della manifestazionenuovo format a 4 squadre Fino alla scorsa il titolo veniva conteso tra la squadra vincitrice dello scudetto e quella di coppa Italia, da quest anno sono ammesse la seconda in campionato ovvero la Lazio e la finalista di coppa Italia ...

Il Napoli è arrivato a Riyad per disputare la Supercoppa Italiana : grande accoglienza in hotel, la squadra è carica e motivata per affrontare la ... (napolipiu)

Final Four della Italiana, è tutto pronto. Le due semifinali si disputeranno a, in Arabia . Inter, visto il gioco e la forza dei nerazzurri, favorita; Napoli probabile seconda ... Forse la migliore definizione l'ha data Maurizio Sarri che in conferenza stampa ha definito il tutto un "prendi i soldi e scappa". E quello è. Niente di più. La Supercoppa della discordia, di chi "prende i soldi e scappa" da una parte e di chi la vede come un obiettivo raggiunto e un motivo d'orgoglio. Il calendario è congestionato ...