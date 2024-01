Supercoppa al Real e Vinicius provoca il Barcellona

A Riad asfalta il Barcellona (4 - 1) guidando il suoMadrid a vincere ladi Spagna. Vinicius stellare (3 gol). Ancelotti mete in bacheca il 26esimo trofeo della carriera da allenatore.... per ritmo e qualità, considerato il parallelo tecnico con il clasico di Spagna dominato dal... nel senso della, quattro squadre all'inseguimento delle pietre verdi (dollari) degli ...Perché i sauditi ce l’hanno tanto con lui Il centrocampista tedesco del Real Madrid ha reagito con sorriso e ironia alla contestazione: tutto ...Eccezionalmente, visti gli impegni della Fiorentina in Supercoppa europea, cambia il palinsesto di Radio FirenzeViola. In particolare la trasmissione "Scanner" con in studio l'avvocato ...