Sull’ex Ilva è buio pesto Il Tar respinge il ricorso contro lo stop alla fornitura di gas Accaierie d’Italia impugnerà la decisione davanti al Consiglio di Stato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 gennaio 2024). Il Tribunale amministrativo della Lombardia, con unalungamente attesa, ha respinto ildi Acciaierieche chiedeva di prolungare la sospensione delladi Snam Rete di interrompere ladi gassocietà, a causa del mancato pagamento delle bollette. “Non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da Arera), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa della ricorrente”, scrivono i giudici del Tar. Leggi anche:solito scaricabarile: divorziare da Mittal è l’unico piano ...