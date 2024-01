Sul Tg1 la marcia della Gioventù nazionale | è polemica - Il Pd | La Rai ha toccato il fondo

La marcia in diretta- Dunque nell'edizione delle 13.30 sula rete ammiragila della Rai è andata in onda una 'marcia cimiteriale' dove un centinaio di militanti della Gioventù nazionale sono stati ripresi dalle ......dell'Ariston per dettare gli articoli che sarebbero uscitigiornale la mattina dopo, per non parlare di Vincenzo Mollica che, insieme a Baudo, si è inventato 20 anni fa il collegamento con il...Luca Nunzi è scivolato per diversi metri a ridosso del canale Maiori ed è stato poi travolto da una slavina, forse causata dalla sua stessa caduta. Salvi i 4 compagni che erano con lui ...Durissima la nota dei parlamentari dem dopo la messa in onda della manifestazione dei giovani di FdI: "Il Direttore Chiocci venga a spiegare in vigilanza se ha cambiato ruolo ed è diventato il portavo ...