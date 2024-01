Suicida nel carcere di Poggioreale Andrea Napolitano | uccise e bruciò la compagna Ylenia Lombardo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Era stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della sua: muorenelnapoletano dia 40 anni. Secondo quanto si apprende, la vittima è, un anno fa condannato ala vita per aver ucciso, 33enne di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. La ragazza fu lasciata esanime a terra dal 40enne che non trovava una carta prepagata con 15mila euro. Subito dopo,diede fuoco all’appartamento. All’epoca,era già in cura presso il centro di igiene mentale. Secondo quanto aveva raccontato ai carabinieri, la sua furia omicida era scattata non ritrovando la sua carta prepagata carica di circa 15mila euro. ...

