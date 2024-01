Suicida in carcere Andrea Napolitano | aveva ucciso la compagna Ylenia Lombardo

Era stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della sua compagna : muore Suicida nel carcere napoletano di Poggioreale a 40 anni. Secondo ... (secoloditalia)

Detenuto suicida nel carcere Due Palazzi di Padova : era un giovane recluso da agosto

Anche nel carcere di Verona si sarebbero registrati due tentativi di suicidio in due giorni, uno dei due detenuti è in ospedale in condizioni ... (repubblica)