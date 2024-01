Sud | Ascani Pd | ' sottratti 20 mld in un anno | Lega detta linea a governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "In poco più di undiMeloni sono statial Sud fondi per 20 miliardi, colpendo i servizi e pregiudicando la crescita. Un ministro inadeguato e una destra che si fare ladallaindeboliscono il Mezzogiorno allargando gli squilibri del Paese e penalizzando così l'Italia intera. Se il Sud non cresce l'Italia si ferma". Lo scrive su X Anna, deputata Pd e vicepresidente della Camera.