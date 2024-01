Studentessa aggredita alla fermata del bus | shock in Irpinia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ giallo a Forino per un’ aggressione ad una giovane. L’episodio è stato segnalato dmadre della giovane. La ragazza, dopo aver fatto ritorno da scuola sul pullman Salerno/Forino, è statada un soggetto con volto travisato e guanti, rendendo difficile il riconoscimento. L’aggressione ha avuto luogo nella strada dietro la Villa Comunale, dove la ragazza è stata sorpresa alle spalle e ferita su un fianco. La vittima ha sporto regolare denuncia presso le autorità competenti. I Carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’episodio, che è stato anche diffuso sui social media per avvertire la comunità di Forino e delle zone circostanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

