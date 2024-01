Striscia di Gaza | la popolazione affamata assalta i camion degli aiuti umanitari per avere cibo e acqua

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Decine di video pubblicati su Telegram e social network mostrano l’assalto aicon glinelladi. Uno di questi filmati diffuso da Al Jazeera e ripreso anche dal giornale israeliano Haaretz è stato girato nella zona di Moassi sulla costa di Rafah, nel sud della, dove si sono ammassati gli sfollati in fuga dal nord. Ma laè disperata eanche nella zona settentrionale, dove le scene non sono diverse. Migliaia di persone che rincorrono i, si arrampicano sui cassoni nella speranza diun po’ di farina o dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

