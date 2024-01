Stramaccioni | «Allegri con qualche freccia in più di Inzaghi | spiego»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024)parlando di Inter e Juventus si è concentrato su un fattore cherispetto a Simonepotrebbe sfruttare. DUELLO ? Andrea, a Sunday Night Square su Dazn, dice la sua sulla lotta scudetto: «L’Inter è tornata a dare quella sensazione di performance, che nelle ultime partite aveva dato meno. La Juventus rispetto all’Inter hain più nel suo arco. Ad esempio, in attacco, la Juventus ha più giocatori diversi, l’Inter solo seconde punte.può sbloccare una partita bloccata con più soluzioni, l’Inter ha bisogno sempre dell’episodio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...