Strage Viareggio | Cassazione rimanda calcolo pene a Tribunale di Firenze

(Di lunedì 15 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Lahato alla Corte d'Appello diper il ridelle, il processo per laferroviaria didel 29 giugno 2009, quando un treno merci che trasportava anche del Gpl deragliò a pochi metri dalla stazione ferroviaria, provocando la morte di 32 persone che persero la vita tra le fiamme. Confermate quindi le condanne nei confronti dei 13 imputati, ma bisognerà quantificare in modo diverso lein base all'applicazione delle attenuanti generiche. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

21.17: disposto Appello ter La Cassazione ha disposto un terzo processo di Appello , limitatamente alle attenuanti generiche, per alcuni imputati per laditra cui l'ex ad ...... tra i quali l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, nel processo per laferroviaria didel 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. La sentenza dei giudici della ...Per Moretti, Elia e i tecnici tedeschi è necessario tornare alla Corte d’Appello per la rideterminazione delle pene e l’applicazione delle attenuanti generiche. Soprano, sentenza definitiva ...A Roma, davanti alla Cassazione chiamata per la seconda volta a emettere una sentenza sulla strage di Viareggio - a quasi 15 anni dal disastro - si sono ritrovati nuovamente i parenti delle vittime. A ...