Strage Viareggio | Cassazione dispone processo d’Appello ter su attenuanti a Moretti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – I giudici della Corte dihanno disposto unter davanti ai giudici di Firenze limitatamente allegeneriche per alcuni imputati, tra i quali l’ex ad di Fs e Rfi Mauro, nelper laferroviaria didel 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. La sentenza dei giudici della Terza Sezione è arrivata dopo sei ore di camera di consiglio. Laha confermato “le responsabilità penali e civili già accertate” per il disastro avvenuto ail 29 giugno 2009. Lo fa sapere la Suprema Corte con una nota diffusa dopo la lettura della sentenza sullaferroviaria di ...

Un terzo processo di appello davanti ai giudici di Firenze per alcuni imputati, tra cui Mauro Moretti , ex ad di Rfi e Fs, limitatamente alle ... (tg24.sky)

La Cassazione ha confermato le condanne dell'appello bis per la Strage di Viareggio : tutte le pene sono da ricalcolare e si va in appello ter (ilgiornale)

Un processo d'appello ter davanti ai giudici di Firenze per alcuni imputati, tra cui Mauro Moretti , ex ad di Rfi e Fs, limitatamente alle attenuanti ... (liberoquotidiano)

La Cassazione ha disposto un terzo processo di fronte alla Corte d'Appello di Firenze per alcuni imputati nel processo per ladi, l'incidente ferroviario che il 29 giugno 2009 causò 31 morti. I giudici di terzo grado hanno confermato "le responsabilità penali e civili già accertate" ma ha chiesto che le pene ...Rigettato, invece, il ricorso di Vincenzo Soprano (ex ad di Trenitalia) e quelli dei responsabili civili e della parte civile Medicina democratica Leggi anche Ladi: 14 anni fa il ...A Roma, davanti alla Cassazione chiamata per la seconda volta a emettere una sentenza sulla strage di Viareggio - a quasi 15 anni dal disastro - si sono ritrovati nuovamente i parenti delle vittime. A ...Strage di Viareggio: la Corte di cassazione ha disposto un terzo processo di appello davanti ai giudici di Firenze, limitatamente alle attuanti generiche, per alcuni imputati nel proceso per ...