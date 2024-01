Strage di Viareggio | la rabbia dei familiari delle vittime | “La sentenza? Uno sfregio I giudici dovevano assumersi responsabilità”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Le condanne ci sono, ma siamo amareggiati. Non hanno avuto il coraggio di chiuderla qui“. Dopo il verdetto della Cassazione sulladi, tra iprevale l’amarezza. Pur confermando le condanne, la Corte ha rinviato il processo ancora in Appello limitatamente alle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra i quali anche l’ex amministratore delegato di di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Questo significherà ancora tempo prima che la vicenda processuale si chiuda, con tanto di carcere evitato, come precisato anche dagli avvocati. “Avremo ancora da aspettare prima che ci sia unadavvero definitiva. Condanne ci sono, ma manca la quantificazione. Le richieste di condanna all’inizio di questo processo erano di 14 o 10 anni per ciascun imputato, ora ...

