Strage di Viareggio | la Cassazione condanna Moretti ma rimanda il calcolo della pena

La Corte di Cassazione conferma le condanne per la Strage di Viareggio , ma il processo verrà comunque rimanda to in Appello limitatamente alle ... (ilfattoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – La Cassazione ha rimanda to alla Corte d'Appello di Firenze per il ri calcolo delle pene , il processo per la Strage ferroviaria di ... (iltempo)

21.17: disposto Appello ter La Cassazione ha disposto un terzo processo di Appello , limitatamente alle attenuanti generiche, per alcuni imputati per laditra cui l'ex ad ...... tra i quali l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, nel processo per laferroviaria didel 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. La sentenza dei giudici della ...Annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche per una rideterminazione della pena. E' la decisione della Cassazione per l'ex amministratore delegato di Rfi e delle Ferrovie dello Sta ...Per Moretti, Elia e i tecnici tedeschi è necessario tornare alla Corte d’Appello per la rideterminazione delle pene e l’applicazione delle attenuanti generiche. Soprano, sentenza definitiva ...