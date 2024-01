Strage di Viareggio | la Cassazione condanna l’ex ad di FS Moretti ma rimanda in Appello il calcolo della pena

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La Corte diconferma le condanne per ladi, ma il processo verrà comunqueto inlimitatamente alle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra i quali ancheamministratore delegato di di Fs e Rfi, Mauro. La procura generale e la difesa di– La procura generale aveva chiesto la conferma di tutte le condanne. Gli ermellini erano chiamati a decidere sui ricorsi presentati dagli imputati che lamentavano l’interventoprescrizione per il disastro ferroviario e avevano chiesto, tramite le difese, l’interventoConsulta (leggi l’articolo di Giovanna Trinchella). Oltre ai 13 imputatiti erano stati citati, come responsabili ...

vedi anche, Moretti non ha colpa della velocità L'attesa e il sit - in Dopo 15 anni di udienze in vari tribunali italiani, i familiari delle vittime sperano che l'udienza di oggi ...AGI - A 14 anni e mezzo dai fatti, è attesa stasera una nuova sentenza sulladi, che costò la vita a 32 persone: i giudici della terza sezione penale della Cassazione sono in camera di consiglio per esaminare i 18 ricorsi presentati contro la sentenza d'...Per Moretti, Elia e i tecnici tedeschi è necessario tornare alla Corte d’Appello per la rideterminazione delle pene e l’applicazione delle attenuanti generiche. Soprano, sentenza definitiva ...A Roma, davanti alla Cassazione chiamata per la seconda volta a emettere una sentenza sulla strage di Viareggio - a quasi 15 anni dal disastro - si sono ritrovati nuovamente i parenti delle vittime. A ...