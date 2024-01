Strage di Viareggio | condanne confermate ma rinvio in Appello per il calcolo della pena La rabbia dei parenti delle vittime

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A più di 14 anni dalladidel 29 giugno 2009, non è ancora arrivata la parola fine: la Cassazione ha infatti confermato lema disposto unter per alcuni dei 16 imputati, tra cui Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana ed ex Ad di Fs: i giudici hanno respitnto i ricorsidifese e condannato gli imputati alle spese, ordinando un nuovo processo dilimitatamente al ripene in base alle attenuanti generiche. Come spiegato nella notaCorte, sono state “le responsabilitàli e civili già accertate per il disastro verificatosi inil 29 giugno 2009”.Scontro frontale tra ...

La Corte di Cassazione ha conferma to la condanna a cinque anni con la pena da rideterminare in Appello per disastro ferroviario nei confronti di ... ()

La Corte di Cassazione conferma le condanne per ladi, ma il processo verrà comunque rimandato in Appello limitatamente alle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra i quali anche l'ex amministratore delegato di di Fs e Rfi, ...... ex ad di Rfi, per l'incidente ferroviario di, dove il 29 giugno del 2009 morirono 32 persone e ne rimasero ferite oltre 100. Il collegio di magistrati, presieduto da Gastone Andreazza, ...Confermate le responsabilità sulla strage di Viareggio. La Cassazione dispone un terzo processo sulla attenuanti di alcuni imputati ...I giudici sono in camera di consiglio per decidere sulla strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e centinaia di feriti. In totale 16 le posizioni al vaglio della… Leggi ...