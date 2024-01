Strage di Erba | l’audio che getta dubbi sui rilievi

(Adnkronos) – Azouz Marzouk sarà a marzo a Brescia per l' udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla Strage di Erba . Lo conferma ... (periodicodaily)

Azouz Marzouk sarà a marzo a Brescia per l'udienza sulla richiesta di revisione del processo sulladi. Lo conferma all'Adnkronos il suo avvocato Solange Marchignoli, che poi precisa: ''Sarà all'udienza a marzo perché Azouz è stato il primo ad aver depositato in procura generale un atto ...Sarà presente anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e papà di Youssef, due delle quattro vittime delladi, l'1 marzo in aula a Brescia, quando si discuterà dell' istanza di revisione presentata dagli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Marzouk, stando alle parole della sua legale, ...La strage di Erba, un caso di omicidio che ha scosso l'Italia nel 2006, è tornata alla ribalta con la richiesta di revisione del processo presentata dagli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i con ...C’era un’altra persona insieme al brigadiere Fadda la sera che prelevò tracce del sangue di Valeria Cherubini sull’auto di Rosa e Olindo. Una prova inedita di ...