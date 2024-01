Stefano Zecchi | “Chiara Ferragni è caduta ad opera dei burattinai che l’hanno usata”

(Di lunedì 15 gennaio 2024), filosofo e già docente di Estetica all’Università di Milano fornisce sul casoun punto di vista diverso dalle solite tesi. Si eprime soprattutto sui meccanismi che ne hanno decretato le fortune, gli stessi – sostiene- che ora la stanno mollando. Esordisce – intervistato da la Verità– dicendo: «è la Wanna Marchi dei tempi moderni. È la tele-imbonitrice digitale, che però non vende solo pandori; ma una visione di vita, alimentata esclusivamente dal consumo: un mondo fatato. La “fluidità” è il suo grimaldello, con cui orientare persone fondamentalmente fragili». Poi la constatazione che fa riflettere:è il simbolo «di una tendenza drammatica, che peraltro non finirà certo con la sua. Perché ...

Il filosofonon ha dubbi su questo aspetto: 'Chiara Ferragni - dicea La Verità - è la Wanna Marchi dei tempi moderni . Lei è la tele - imbonitrice digitale, che però non vende ...Il filosofoin un'intervista a La Verità spara a zero sulla moglie di Fedez dopo la vicenda dei pandori Balocco e delle uova Dolci Preziosi. E dice che non crede alla sua buona fede e ...Chiara Ferragni, l'influencer di fama mondiale, continua a perdere consensi sui social network a un mese dall'esplosione del cosiddetto 'Pandoro gate'. Nonostante gli sforzi di rilancio messi in atto ...Il filosofo entra nel merito del Balocco gate: "Non credo - prosegue Zecchi a La Verità - alla sua buonafede. Penso sia in cattivissima fede: l'obiettivo era fare soldi a qualunque costo. Stiamo ...