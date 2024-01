Stankovic | «Non so se tornerò in Italia | l’allenatore va difeso di più»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dejan, ex giocatore ed oggi allenatore, ha parlato a 90° Minuto della possibilità di tornare in panchina inDejan, ex giocatore ed oggi allenatore, ha parlato a 90° Minuto della possibilità di tornare in panchina in. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non lo so, ci sono pro e contro. Ci sono tante cose che non mi piacciono dell’, però tre giorni puoi diventare un fenomeno oppure uno da mandare via.vadi più, se lo hai preso è perché ci devi credere. Eriksson? Sono arrivato alla Lazio a 19 anni, molte volte ho detto di essere stato fortunato ad aver avuto Eriksson come primo allenatoreno. È una persona perbene, nel modo di fare e di allenare. Ha influenzato molti di noi che sono ...